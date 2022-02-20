Бах: объятия российских и украинских атлетов стали демонстрацией олимпийского духа

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о том, что объятия между украинскими и российскими спортсменами на соревнованиях стали для него символом превосходства духа Олимпийских игр над политическими противоречиями в мире. Об этом он заявил в воскресенье в интервью Центральному телевидению Китая.

"Когда я вижу, как украинские и российские спортсмены обнимают друг друга или как китайские атлеты дарят американским соперникам значки и демонстрируют гостеприимство, когда я вижу, как спортсмены из США дают "пять" китайским волонтерам на церемонии открытия, это и многое другое является великим символом того, что олимпийский дух и Олимпийские игры выше любых политических противоречий", - сказал глава МОК.

После олимпийских соревнований по фристайлу в дисциплине "акробатика", где второе место занял украинский спортсмен Александр Абраменко, а третьим стал россиянин Илья Буров, атлеты тепло поприветствовали друг друга и поздравили с медалями, что попало в объективы фотографов.