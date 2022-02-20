Кожевников считает, что сборной России по хоккею не хватало Кузьменко в финале Олимпиады

ТАСС, 20 февраля. Российской сборной по хоккею в финальном матче олимпийского турнира против финнов не хватало такого игрока, как нападающий Андрей Кузьменко. Такое мнение высказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Не хватило креатива сегодня, в таких играх нужен такой игрок, как [Андрей] Кузьменко, вот его не хватило. Финны на всем турнире неплохо смотрелись, жалко, что [россияне] не выиграли. Хочется тренерам сказать спасибо, что выжали из ребят все, что они могли дать, не хватило только одного - человека, как Кузьменко, который может и создать, и забить. Ну и те, на кого надеялся тренерский штаб, не сыграли, к сожалению", - сказал Кожевников.

В воскресенье сборная России проиграла в финале олимпийского турнира команде Финляндии со счетом 1:2.

Кузьменко, представляющий клуб Континентальной хоккейной лиги СКА, попал в расширенный состав сборной России, но был вынужден покинуть расположение национальной команды перед стартом олимпийского турнира из-за травмы.