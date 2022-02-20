Поздняков назвал Олимпиаду в Пекине самой сложной в плане эмоций

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал прошедшую зимнюю Олимпиаду в Пекине самой сложной для себя в эмоциональном плане. Комментарий Позднякова приводит служба информации ОКР.

"Лично для меня эта Олимпиада - самая сложная из тех, что я проходил как спортсмен, тренер или руководитель. Был тяжелый Пхёнчхан, беспрецедентный Токио, но в Пекине концентрация событий, постоянно требовавших оперативных решений, в которых нет права на ошибку, была существенно выше, даже сравнить не с чем. А если помножить на те эмоции, которые приносили нам выступления наших спортсменов, порой диаметрально противоположные, от обиднейших эпизодов до моментов искреннего восторга, то получилось настоящее испытание, которое запомнится очень надолго", - сказал Поздняков.

Сборная России заняла второе место по общему количеству медалей на Олимпийских играх в Пекине и обновила национальный рекорд по данному показателю. Спортсмены сборной в Пекине завоевали 32 медали (6 золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых). Ранее рекордным достижением российских олимпийцев были 29 медалей на Играх в Сочи (11-9-9), лучшее достижение сборной СССР - 29 медалей на Олимпиаде 1988 года в Калгари (11-9-9). В неофициальном командном зачете россияне стали девятыми. Тройку лучших составили сборные Норвегии (16-8-13), Германии (12-10-5) и Китая (9-4-2).