Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от Олимпиады

ТАСС, 20 февраля. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала лыжника Александра Большунова лучшим российским спортсменом на Олимпийских играх в Пекине. Комментарий Тарасовой приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Мне запомнилось, как человек выиграл три раза олимпийскую золотую медаль. Большунов - лучший российский спортсмен. Главное разочарование Олимпиады? Весь вопрос с Валиевой, вся эта ситуация была совершенно несправедлива", - сказала Тарасова.

На Играх в Пекине Большунов стал трехкратным олимпийским чемпионом, также он завоевал одну серебряную и одну бронзовую медаль. Лыжник станет знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Олимпиады.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Расследование в отношении фигуристки продолжается. В соревнованиях одиночниц Валиева заняла четвертое место.