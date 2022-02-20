Церемония закрытия Олимпийских игр началась в Пекине

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр началась в Пекине на Национальном стадионе.

Торжественная церемония включает в себя специальное художественное представление, традиционный парад стран-участниц, награждение призеров Игр в женском и мужском лыжном масс-старте, представление следующих зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо, передачу олимпийского флага от Международного олимпийского комитета (МОК) мэрам итальянских городов Джузеппе Сале и Джанпьетро Гедине соответственно. В конце церемонии закрытия президент МОК Томас Бах объявит Олимпийские игры в Пекине закрытыми, после чего будет погашен олимпийский огонь.

Знаменосцем команды Олимпийского комитета России станет трехкратный чемпион Игр в Пекине лыжник Александр Большунов. Откроет парад участников команда Греции, последними на стадион выйдут представители Китая.

Пекин стал первым городом, который принял летние и зимние Олимпийские игры. В 2008 году церемонии открытия и закрытия летней Олимпиады также прошли на Национальном стадионе в Пекине, также известным под названием "Птичье гнездо".

В Олимпийских играх приняли участие спортсмены из 91 страны, было разыграно 109 комплектов наград. Победителем медального зачета стала сборная Норвегии, завоевавшая 16 золотых, 8 серебряных, 13 бронзовых медалей. Второе место заняла команда Германии (12-10-5), третье - сборная Китая (9-4-2), российская команда стала девятой (6-12-14). По общему количеству наград первыми стали норвежцы (37), вторыми - россияне (32), третьими - немцы (27).