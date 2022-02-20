Российская делегация приняла участие в параде на церемонии закрытия Олимпиады в Пекине

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Делегация российской команды приняла участие в параде спортсменов, который проходит на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Пекине.

Знаменосцем команды стал лыжник Александр Большунов, на Играх 2022 года завоевавший три золотые медали: в скиатлоне, эстафете и масс-старте (марафон). Также россиянин в Пекине завоевал серебро в гонке на 15 км с раздельным стартом и бронзу в командном спринте.

Открыли парад участников представители Греции, завершит его команда Китая. В параде примут участие представители 91 Национального олимпийского комитета.

Российская команда завоевала 32 медали (6 золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых) на Играх в Пекине. Победителем медального зачета Игр в Пекине стала сборная Норвегии, завоевавшая 16 золотых, 8 серебряных, 13 бронзовых медалей. Второе место заняла команда Германии (12-10-5), третье - сборная Китая (9-4-2), российская команда стала девятой. По общему количеству наград первыми стали норвежцы (37), вторыми - россияне (32), третьими - немцы (27).