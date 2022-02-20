Президент МОК передал олимпийский флаг мэрам Милана и Кортина-д'Ампеццо

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Пекине передал олимпийский флаг мэру Милана Джузеппе Сале и мэру Кортина-д'Ампеццо Джанпьетро Гедине.

Мэр Пекина, глава оргкомитета Чэнь Цзинин передал олимпийский флаг Баху, который передал его уже мэру Милана и мэру Кортина-д'Ампеццо.

Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года примут итальянские города Милан и Кортина-д'Ампеццо. Италия в четвертый раз примет Олимпийские игры. Именно в альпийском городе Кортина-д'Ампеццо в 1956 году сборная СССР впервые приняла участие в зимней Олимпиаде. В 1960 году в Риме прошла летняя Олимпиада, в 2006 году в Турине - зимняя.