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Олимпиада-2022 в Пекине

Бородавко: ругать Тутберидзе могут только не посвященные в фигурное катание люди

По словам тренера сборной России по лыжным гонкам, Тутберидзе является лучшим в мире наставником в фигурном катании

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Предъявлять какие-либо претензии к работе тренера Этери Тутберидзе могут только люди, которые не посвящены во все аспекты фигурного катания. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

"Тутберидзе - выдающийся специалист. У нее есть своя методика воспитания чемпионов, которую никто в мире повторить не может, и у многих такая зависть, что зубы скрепят от бессилия, она - лучшая в мире", - сказал Бородавко.

"Это же просто критиканство, от собственного бессилия люди ищут какие-то оправдания происходящего. Что же до возраста, то фигурное катание - такой вид спорта - недолговечный. Там серьезнейшие нагрузки, очень жесткие приземления с большой высоты, из-за которых вытекают проблемы с опорно-двигательным аппаратом, специфика вида такова, что пик спортсмена очень короткий и только непосвященные люди могут ругать за это Тутберидзе", - добавил он.

В женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине подопечные Тутберидзе завоевали золото (Анна Щербакова) и серебро (Александра Трусова), Камила Валиева стала четвертой.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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