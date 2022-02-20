Доверие молодым и проблемы с атакой. Российские хоккеисты выиграли серебро Олимпиады

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная России по хоккею во второй раз подряд на Олимпиаде сумела дойти до финала. Подопечные Алексея Жамнова проиграли финнам, которые впервые завоевали олимпийское золото.

Штаб российской команды формировался с учетом того, что на Олимпиаду приедут игроки клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), поэтому туда вошли специалисты, понимавшие специфику игры хоккеистов из-за океана. И Жамнов, и его помощники Сергей Гончар, Сергей Федоров и Алексей Кудашов сами играли в Северной Америке, при этом Жамнов, Гончар и Федоров являлись достаточно титулованными в бытность хоккеистами в Америке и на международной арене. Генеральный менеджер команды Илья Ковальчук только сам недавно играл в НХЛ, всех российских игроков, выступающих там, прекрасно знал и даже еще не объявлял официально о завершении карьеры.

Но в конце декабря НХЛ и профсоюз игроков лиги приняли решение из-за пандемии не отпускать своих хоккеистов в Китай, а единственной серьезной проверкой для российской команды стал Кубок Первого канала, в котором участвовал примерно тот же состав, что и на Олимпиаде.

Сбор к Играм российская команда начала с середины января в Новогорске и прибыла в Пекин в начале февраля. К сожалению, игровой практики сборная России так и не получила до начала турнира - запланированный контрольный матч с латвийцами был отменен опять же по причине коронавируса, а переговоры с рядом других сборных результата не дали.

Недостаток игровой практики ощущался с первых матчей команды, которая пыталась нащупать свою игру в атаке, но мало что получалось. Первые две встречи с командами Швейцарии (1:0) и Дании (2:0) были выиграны благодаря индивидуальным действиям Антона Слепышева и игре на добивании Павла Карнаухова. Кроме того, "сухие" игры утвердили в статусе первого номера армейца Ивана Федотова, проведшего все шесть игр на турнире и спасавшего партнеров после ряда неудачных действий в обороне.

Доверие молодым

В атаке же тренеры искали оптимальные сочетания. Сначала ставка была сделана на звено с капитаном команды Вадимом Шипачевым, Никитой Гусевым и Михаилом Григоренко, однако в первых двух играх они не набрали ни одного очка. Перед третьим матчем Гусев был переведен во вторую тройку к Владимиру Ткачеву и Арсению Грицюку, в первом звене оказался форвард "Металлурга" Андрей Чибисов, игравший с Шипачевым и Гусевым на Кубке Первого канала. Григоренко же оказался в четвертой тройке и до финала не был никак заметен, пока не открыл счет.

Стоит отметить, что штаб сборной достаточно доверял и молодым игрокам, которые потихоньку освоились в национальной команде. 20-летний защитник "Спартака" Александр Никишин весь олимпийский турнир провел в первой паре с олимпийским чемпионом Никитой Нестеровым и за исключением ряда моментов не давал усомниться в выборе тренеров.

Едва не подвел команду перед четвертьфиналом известный своей силовой манерой игры молодой форвард "Ак Барса" Дмитрий Воронков, получивший матч-штраф в игре с чехами, получившейся результативной, хоть и проиграли в овертайме. Решение судьи вызвало критику со стороны игроков и Жамнова, однако было понятно, что судейство на Олимпиаде не такое лояльное, как в Континентальной хоккейной лиге.

Кого из молодых и окрылило доверие тренеров в сборной, так это Грицюка. Форварду пошла на пользу игра в одном звене с Гусевым - в первом же матче в таком сочетании с чехами он открыл счет своим голам на Олимпиаде. Именно Грицюк стал автором победного буллита в полуфинале со шведами, которые переигрывали россиян, особенно в овертайме.

На Олимпиаде российская сборная получила большую порцию критики за игру в атаке, было акцентировано внимание на оборонительный хоккей, на проблемы с реализацией большинства и частые удаления. В игре с чехами четыре гола из шести были забиты в ворота Федотова в неравных составах, в четвертьфинале и финале соперники сравнивали счет, также имея численное преимущество. Невыразительную игру в атаке своей команды Жамнов объяснял тем, что из-за игры на коротких площадках в Пекине было много борьбы, обращал внимание на необходимость быстрее подбирать шайбы для начала атак. Возможно, если тренерский штаб продолжит свою работу, до игроков перед чемпионатом мира удастся донести их идею и опробовать ее в контрольных матчах, которых так не хватало.

Титулованный Ялонен

Победа же финнов на Олимпиаде выглядит закономерной. Сборная этой страны доминирует уже в течение трех лет. В 2019 году финны выиграли мировое первенство в Словакии, в следующем году они только в овертайме финала турнира в Риге уступили канадцам.

Состав у финнов в течение этого времени почти не изменился, поэтому стоит говорить об отлаженных действиях в атаке, а также умелых действиях в обороне, не говоря о высококлассных голкиперах.

Возглавляющий тренерский штаб Юкка Ялонен - один из элитных европейских тренеров, на счету которого также триумфы с финской командой на двух чемпионатах мира (2011, 2019) и победа на молодежном чемпионате мира 2016 года.

Впервые на Олимпиаде выиграла медаль сборная Словакии, ставшая третьей. Героем турнира и самым ценным игроком был признан лучший снайпер Олимпиады с семью голами 17-летний форвард Юрай Слафковский, попавший также и в символическую сборную. Там же оказался и защитник Егор Яковлев вместе с другим игроком обороны, олимпийским чемпионом Микко Лехтоненом, словацким вратарем Патриком Рыбаром, а также форвардами финном Сакари Манниненом и шведом Лукасом Вальмарком.