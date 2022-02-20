Гимнастки Аверины завоевали семь медалей на московском этапе серии Гран-при

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Дина и Арина Аверины завоевали семь наград на домашнем этапе серии Гран-при по художественной гимнастике. Соревнования проходили в московском Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

В воскресенье проходили финалы в отдельных видах упражнений. По итогам упражнений с булавами победительницей стала россиянка Лала Крамаренко, которая набрала 34,25 балла. Второе место заняла представительница Казахстана Эльжана Таниева (32,30 балла), третьей стала стала Дина Аверина (30,55).

В упражнениях с лентой лучшей стала Дина Аверина (32,60), второй - Крамаренко (31,95), третьей - гимнастка из Словении Екатерина Веденеева (30,35). В упражнениях с мячом победительницей стала Крамаренко (33,40), второй - Арина Аверина (31,70), третьей - спортсменка из Латвии Елизавета Полстяная (30,55). В упражнениях с обручем победила Дина Аверина (34,70), второй стала Арина Аверина (31,05), третьей - Полстяная (30,40).

В субботу Дина Аверина заняла первое место в личном многоборье (обруч, мяч, булавы, лента), второй стала Крамаренко, третьей - Арина Аверина.

Дине и Арине Авериным по 23 года, Дина является серебряным призером Олимпийских игр в Токио, а также 18-кратной чемпионкой мира и 10-кратной чемпионкой Европы, на счету Арины пять золотых наград чемпионатов мира и девять первых мест на чемпионатах Европы.

Московский этап серии Гран-при является первым рейтинговым турниром в году по художественной гимнастике. Соревнования проходили с 18 по 20 февраля. Следующий этап серии Гран-при пройдет в Тарту (Эстония) с 26 по 27 февраля.