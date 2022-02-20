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Олимпиада-2022 в Пекине

Погас огонь в снежинке. В Пекине прошла церемония закрытия зимних Олимпийских игр

Соревнования проходили в китайской столице с 4 по 20 февраля
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Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Церемония закрытия зимних Олимпийских игр прошла в воскресенье на Национальном стадионе в Пекине, который стал первым городом, принявшим летние и зимние Игры.

Если днем 20 февраля в Пекине по-весеннему пригревало солнце, то вечером стало стремительно холодать. Зрители как будто этого не замечали и старались занимать места на стадионе "Птичье гнездо" задолго до старта церемонии. В ожидании начала они аплодировали и "пускали волну". Появление председателя КНР Си Цзиньпина на трибуне и участников церемонии - простых жителей Пекина и провинции Хэбэй - на арене стадиона зрители встретили овацией.

Если церемония открытия пришлась на первые дни китайского Нового года, то закрытие Игр почти совпало с традиционным праздником фонарей, который знаменует собой завершение новогодних торжеств. Многие из зрителей на трибунах держали в руках китайские фонарики. Многовековая традиция зажигать их в праздничные дни не обошла стороной и Олимпиаду - участвовавшие в церемонии дети выбежали на арену со светящимися фонариками в виде снежинок, после чего на стадион выехали сани, выполненные в виде животных китайского зодиака.

Традиционно одним из центральных событий церемонии стал парад спортсменов стран-участниц Олимпиады, которые вышли на стадион под "Оду к радости" Бетховена. Чести стать знаменосцем российской команды был удостоен лыжник Александр Большунов, завоевавший на Играх в Пекине пять медалей: три золотые, серебряную и бронзовую. Сборная России вышла на стадион под 46-м номером и сразу же оказалась в буквальном смысле слова в центре внимания - участники команды устроили в центре арены хоровод, затем эту идею подхватили и французские спортсмены.

После парада состоялось награждение победителей олимпийских марафонов лыжников и лыжниц. У мужчин на пьедестал поднялись победитель масс-старта Большунов, серебряный призер Иван Якимушкин и норвежец Симен Крюгер, завоевавший бронзу.

Прощание с Пекином

Церемония закрытия, поставленная известным кинорежиссером Чжан Имоу, содержала многочисленные отсылки к китайской культуре, но при этом все символы были подобраны так, чтобы быть понятными и тем, кто мало с ней знаком. Как и на открытии Игр, центральным элементом была большая снежинка, составленная из множества ей подобных маленьких. Она символизировала каждую страну и спортсмена, принимавшего участие в Олимпиаде, а также всех, кто внес вклад в успех Игр.

"Вы не только уважали друг друга. Вы поддерживали друг друга, - обратился к атлетам на церемонии закрытия глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. - Вы обнимали друг друга, даже если ваши страны разделены конфликтом. Вы обходили эти разделения, демонстрируя, что в олимпийском сообществе все равны, независимо от того, как мы выглядим, откуда родом и во что верим".

Он отметил объединяющую силу Олимпийских игр и поблагодарил Китай за их проведение на высоком уровне. "Олимпийский дух мог сиять так ярко только потому, что китайский народ устроил все таким прекрасным образом - безопасным образом. Олимпийский деревни были великолепны, объекты - прекрасны, организация - невероятной", - добавил Бах.

После того, как олимпийский флаг на Играх в Пекине был спущен, Бах передал его мэру Милана Джузеппе Сале и мэру Кортина-д"Ампеццо Джанпьетро Гедине. Италия в четвертый раз примет Олимпиаду в 2026 году, впервые участвовать в проведении будут два города-хозяина Игр. Их презентация на церемонии закрытия Игр в Пекине, сочетавшая хореографию, мультимедиа и живое исполнение музыки, была призвана подчеркнуть индивидуальность этих итальянских городов, а также связь города и природы.

Перед финальным аккордом церемонии закрытия на большом экране был показан ролик, в котором жители Китая, волонтеры, тележурналисты и анимированный талисман Игр - большая панда Бин Дуньдунь прощаются с участниками и гостями Игр. В этот момент на стадионе зажглись десятки карманных фонариков и раздались аплодисменты. Большая снежинка, в центре которой был установлен факел с олимпийским огнем, стала медленно "таять", а огонь - затухать.

Завершилась церемония масштабным фейерверком, после его окончания на дисплеях стадиона на китайском и английском появились слова: "Один мир, одна семья".

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
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