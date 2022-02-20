Жители Финляндии празднуют победу хоккейной сборной на Олимпийских играх

ХЕЛЬСИНКИ, 20 февраля. /ТАСС/. Жители многих городов Финляндии с самого утра воскресенья направились на центральные площади, чтобы отпраздновать победу национальной сборной в финальном матче хоккейного турнира на Олимпийских играх в Пекине.

В Финляндии даже существует специальное выражение - torilla tavataan, что в переводе означает "встретимся на площади" и описывает одну из традиций - приходить на площадь в случае больших успехов и побед на важных соревнованиях.

В Хельсинки празднования на протяжении всего дня проходят в Южном порту у фонтана с фигурой морской нимфы "Хавис Аманда". Финны забрались на фонтан и нарядили нимфу в свитер с символикой сборной страны. Многие хоккейные фанаты продолжают оставаться на месте до сих пор.

Гуляния состоялись и в других крупных населенных пунктах. В центре Тампере, где на площадь тоже вышли десятки человек, болельщики нарисовали итоговый счет матча - 2:1 - на снежной горе, оставшейся там после уборки снега.

Финскую сборную также поздравили с победой первые лица Финляндии - премьер-министр Санна Марин и президент Саули Ниинистё. В понедельник вечером на Олимпийском стадионе в Хельсинки пройдет чествование хоккеистов. Как сообщается на официальном сайте сборной, вход будет бесплатным, мероприятие рассчитано на порядка 20 тыс. гостей. Несмотря на то что оно состоится на открытом воздухе, из-за большого скопления людей участникам праздника рекомендовано надеть защитные маски.

В воскресенье сборная Финляндии обыграла россиян со счетом 2:1. Эта победа стала исторической, поскольку финны выиграли хоккейный турнир на Олимпиаде впервые.