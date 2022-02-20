{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единая лига ВТБ

Хезоня стал победителем данк-контеста на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ

В финале баскетболист набрал 93 очка

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Хорватский форвард казанского УНИКСа Марио Хезоня стал победителем конкурса бросков сверху в рамках Матча всех звезд Единой лиги ВТБ. Соревнования проходят в Москве на "ВТБ-Арене".

В финале Хезоня набрал 93 очка, опередив американского форварда санкт-петербургского "Зенита Алекса Пойтресса (89).

Победителем конкурса трехочковых бросков стал американский защитник Билли Бэрон из "Зенита", набравший 22 очка и победивший в финале Хезоню, заработавшего 18 очков.

Матч всех звезд Единой лиги ВТБ проходит в шестой раз. Впервые мероприятие состоялось в Сочи в 2017 году, в 2018 году его принял Санкт-Петербург. С 2019 года Матч всех звезд проходит на "ВТБ-Арене" в Москве.

Зимние олимпийские виды спорта
Канадец Рафаэль будет руководить женской сборной России по керлингу на чемпионате мира
После неудачного выступления на Олимпиаде Сергей Беланов покинул пост главного тренера команды
Читать полностью