"Манчестер Юнайтед" победил "Лидс" в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 20 февраля. Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:2 обыграл "Лидс" в матче чемпионата Англии. Встреча проходила в Лидсе.

Забитыми мячами в составе "Манчестер Юнайтед" отметились Гарри Магуайр (34-я минута), Бруно Фернандеш (45+5), Фред (70) и Энтони Эланга (89). У "Лидса" отличились Родриго (53) и Рафинья (54).

"Манчестер Юнайтед" продлил серию без поражений в чемпионате Англии до семи матчей, одержав в них четыре победы. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 46 очков в 26 матчах.

"Лидс" проиграл второй матч кряду и занимает 15-ю позицию в таблице с 23 очками в 24 встречах.

В следующем матче "Манчестер Юнайтед" примет "Уотфорд" 26 февраля, "Лидс" на выезде сыграет с "Ливерпулем" 23 февраля.