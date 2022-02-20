{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Англии

"Манчестер Юнайтед" победил "Лидс" в матче чемпионата Англии по футболу

Встреча завершилась гостевой победой МЮ со счетом 4:2
Полузащитник "Лидса" Адам Форшоу и полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба EPA-EFE/PETER POWELL
Описание
Полузащитник "Лидса" Адам Форшоу и полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба
© EPA-EFE/PETER POWELL

ТАСС, 20 февраля. Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:2 обыграл "Лидс" в матче чемпионата Англии. Встреча проходила в Лидсе.

Забитыми мячами в составе "Манчестер Юнайтед" отметились Гарри Магуайр (34-я минута), Бруно Фернандеш (45+5), Фред (70) и Энтони Эланга (89). У "Лидса" отличились Родриго (53) и Рафинья (54).

"Манчестер Юнайтед" продлил серию без поражений в чемпионате Англии до семи матчей, одержав в них четыре победы. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 46 очков в 26 матчах.

"Лидс" проиграл второй матч кряду и занимает 15-ю позицию в таблице с 23 очками в 24 встречах.

В следующем матче "Манчестер Юнайтед" примет "Уотфорд" 26 февраля, "Лидс" на выезде сыграет с "Ливерпулем" 23 февраля.

Теги
Футбол в Англии
Зимние олимпийские виды спорта
Канадец Рафаэль будет руководить женской сборной России по керлингу на чемпионате мира
После неудачного выступления на Олимпиаде Сергей Беланов покинул пост главного тренера команды
Читать полностью