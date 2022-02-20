Гандболистки ЦСКА обыграли французский "Мец" в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 20 февраля. Российский гандбольный клуб ЦСКА победил французский "Мец" со счетом 27:26 в матче 14-го тура группового этапа женской Лиги чемпионов. Игра проходила в Москве.

ЦСКА занимает четвертое место в группе В с 16 очками в 14 встречах. "Мец" с 19 очками располагается на третьей строчке. Предыдущий матч между командами во Франции также завершился победой российского клуба со счетом 32:24.

Данный матч стал заключительным на групповом этапе Лиги чемпионов. Две лучшие команды каждой группы вышли в четвертьфинал. Клубы, занявшие места с третьего по шестое, сыграют в плей-офф за выход в 1/4 финала. ЦСКА, занявший четвертое место, сыграет с пятой командой группы A, которым стал румынский "Бухарест".

Гандбольная Лига чемпионов среди женских клубов проводится с 1961 года, до сезона-1993/94 она носила название "Европейский кубок чемпионов". С сезона-2013/14 победитель стал определяться по итогам "Финала четырех". Среди российских клубов только "Звезда" из Звенигорода выигрывала Лигу чемпионов (2007/08). Советские команды 16 раз побеждали в турнире.