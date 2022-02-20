Теннисисты Рублев и Молчанов выиграли турнир в Марселе в парном разряде

ТАСС, 20 февраля. Россиянин Андрей Рублев и украинец Денис Молчанов обыграли южноафриканца Равена Класена и Бена Маклахлана из Японии в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Марселе в парном разряде.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:5, 10:7 в пользу Рублева и Молчанова. Класен и Маклахлан были посеяны на турнире под вторым номером.

В воскресенье Рублев победил канадца Феликса Оже-Альяссима в финале турнира в Марселе в одиночном разряде со счетом 7:5, 7:6 (7:4).

Молчанову 34 года, он располагается на 98-й строчке мирового парного рейтинга. Украинец впервые в карьере выиграл турнир ATP в парном разряде. Рублеву 24 года, он занимает 72-е место в рейтинге ATP в парном разряде. Россиянин выиграл третий титул под эгидой организации в паре.

Турнир в Марселе проходил в помещении на кортах с покрытием "хард". Общий призовой фонд составляет свыше €545 тыс. В 2021 году победителями турнира в парном разряде стали британец Ллойд Глэсспул и Харри Хелиоваара из Финляндии.