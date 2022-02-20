Лещенко отметил семейную атмосферу и качество шоу Матча звезд Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Матч звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ прошел при семейной атмосфере, мероприятие получилось на уровне хорошего шоу-бизнеса. Такое мнение ТАСС высказал народный артист РСФСР Лев Лещенко, который присутствовал на Матче звезд.

В воскресенье в шестой раз прошел Матч звезд Единой лиги ВТБ. Команда "Звезды мира" победила команду "Звезды России" со счетом 129:121.

"Мне понравился просто праздник, потому что в такое сложное время собрать людей на мероприятие является серьезной процедурой, - сказал Лещенко. - Спасибо ребятам из лиги ВТБ, которые это организовали, все было очень креативно. Мне понравилось, что нескольких игроков и тренеров ввели в Зал славы, также была хорошая программа - Niletto пел очень здорово, стендап-комики вели шоу. То есть мероприятие было в таком тренде хорошего шоу-бизнеса. Здорово, что Сережа Кущенко (президент Единой лиги ВТБ - прим. ТАСС) с руководством лиги воплотил это в жизнь".

"Много было детей, прекрасная публика, игроки как семья, это единственный, пожалуй, спортивный праздник у нас, куда приходят люди семьями и с друзьями. Что касается самого матча, то понятно, что они играли в удовольствие, без защиты, поэтому был такой счет, данки, проходы, шутки. Мне кажется, что это самый яркий праздник у нас", - добавил Лещенко.

Первый Матч звезд Единой лиги ВТБ состоялся в 2017 году в Сочи, второй - в 2018 году в Санкт-Петербурге. Следующие встречи проходили в Москве на "ВТБ-Арене".