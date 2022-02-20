"Монако" и "Бордо" сыграли вничью в чемпионате Франции. Головин вышел на замену

ТАСС, 20 февраля. Футбольный клуб "Монако" на своем поле со счетом 1:1 сыграл вничью в матче чемпионата Франции против "Бордо".

В составе "Бордо" отличился нападающий Реми Уден (22-я минута). Автоголом на 67-й минуте встречи отметился защитник гостевой команды Марсело. На 34-й минуте игры полузащитник "Монако" Орельен Тчуамени получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел на замену на 61-й минуте матча и не отметился результативными действиями.

"Монако" занимает шестое место, набрав 38 очков в 25 матчах. "Бордо" имеет в активе 21 очко после 25 игр и располагается на 20-й позиции, замыкая турнирную таблицу чемпионата. "Монако" в следующем матче примет дома "Реймс", встреча пройдет 27 февраля. "Бордо" в этот же день сыграет на выезде против "Клермона".