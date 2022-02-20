"Питтсбург" проиграл "Каролине" в матче НХЛ. Малкин отдал голевую передачу

ТАСС, 20 февраля. "Каролина" обыграла "Питтсбург" со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Йеспери Котканиеми (16-я минута), Джордан Стаал (21), Йеспер Фаст (41) и Себастьян Ахо (45). У проигравшей команды заброшенными шайбами отметились Брайан Раст (35), Сидни Кросби (38) и Эван Родригес (59).

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отличился результативной передачей, набрав 16 очков (шесть шайб + 10 передач) в 16 играх текущего сезона. Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников результативными действиями не отметился.

Перед началом встречи игроки "Питтсбурга" Малкин и Крис Летанг вручили капитану команды Кросби золотую клюшку в честь 500-й шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Ее нападающий забросил 16 февраля в матче против "Филадельфии" (5:4 ОТ).

"Каролина" возглавляет турнирную таблицу Столичного дивизиона, набрав 72 очка в 49 матчах. "Питтсбург" идет следом с 70 очками после 52 игр. В следующем матче "Каролина" сыграет на выезде против "Филадельфии" 21 февраля. "Питтсбург" 25 февраля примет "Нью-Джерси".