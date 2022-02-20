Матыцин: у сборной России сильный резерв для выступления на Олимпиаде-2026

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Сборная России показала на Олимпиаде в Пекине, что у команды есть сильный резерв для выступления на следующих зимних Играх в 2026 году. Такое мнение в эфире телеканала "Россия-1" высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

На прошедшей Олимпиаде в Пекине сборная России заняла второе место по общему количеству медалей и обновила национальный рекорд, завоевав 32 награды (6 золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых). Ранее рекордным достижением российских олимпийцев были 29 медалей на Играх-2014 в Сочи (11-9-9).

"Хочу поздравить нашу сборную с таким результатом, - сказал Матыцин. - Это заслуга не только спортсменов, но и их тренерских штабов и окружающего персонала, который работал как единый механизм. Поставленный российскими олимпийцами рекорд говорит нам, что команда обладает сильным резервом перед Играми в 2026 году".

Следующая зимняя Олимпиада состоится в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо в 2026 году.