"Флорида" обыграла "Чикаго" в матче НХЛ. Бобровский отразил 22 броска

ТАСС, 21 февраля. "Флорида" обыграла "Чикаго" со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Аарон Экблад (17-я минута), Брандон Монтор (28), Маккензи Уигар (41), Александр Барков (59) и Антон Лунделл (59). У хозяев шайбы забросили Патрик Кейн (20) и Калеб Джонс (53). Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 22 броска.

"Флорида" возглавляет турнирную таблицу Атлантического дивизиона, набрав 75 очков в 50 матчах. "Чикаго" с 44 очками после 52 игр занимает седьмое место в Центральном дивизионе. В следующем матче "Флорида" примет дома "Нэшвилл" 23 февраля. "Чикаго" 26 февраля встретится на своей площадке с "Нью-Джерси".