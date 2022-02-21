Соперник Корешкова по бою в Bellator получил перелом пяти ребер и травму легкого

ТАСС, 21 февраля. Соперник российского бойца смешанного стиля (ММА) Андрея Корешкова по поединку в Bellator американец Ченси Ренкаунтри получил перелом пяти ребер и повреждение легкого. Об этом сообщил в Instagram менеджер американского бойца Брайан Батлер.

В ночь на 20 февраля Корешков победил Ренкаунтри техническим нокаутом в первом раунде. Поединок прошел в Анкасвилле (США, штат Коннектикут).

"Ренкаунтри получил перелом пяти ребер и прокол легкого после удара Корешкова ногой, - написал Батлер. - Не такой исход мы планировали, но удар был хорошо выполнен и остановил бы любого. В следующий раз пройдем полный тренировочный лагерь и станем сильнее".

Менеджер добавил, что Ренкаунтри в настоящее время готовится к операции и чувствует себя хорошо.