Гол и передача Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Оттаву" в матче НХЛ

ТАСС, 21 февраля. "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 2:1 на выезде победил "Оттаву" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Райан Строум (8-я минута) и Артемий Панарин (10). У хозяев отличился Тим Штюцле (5).

Панарин также отметился голевой передачей. Российский форвард набрал 55 очков (14 голов + 41 передача) в 45 играх нынешнего сезона. Он набрал больше одного очка за игру в 147-м матче в НХЛ, выйдя по этому показателю на шестое место с момента дебюта в лиге в сезоне-2015/2016. Больше всего таких матчей за это время провел Коннор Макдэвид (193).

Одноклубник и соотечественник Панарина вратарь Игорь Шестеркин отразил 27 бросков. Российский защитник "Оттавы" Никита Зайцев сделал голевую передачу, в его активе 4 (1+3) очка в 31 игре.

"Рейнджерс" набрали 69 очков в 50 матчах и занимают третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона. "Оттава" с 41 очком после 49 игр располагается на шестой строчке в Атлантическом дивизионе. В следующем матче "Рейнджерс" 25 февраля примут "Вашингтон", "Оттава" 23 февраля дома сыграет с "Миннесотой".