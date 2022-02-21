Стартовала волонтерская программа чемпионата мира по волейболу в России

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Стартовала волонтерская программа мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года в России. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета турнира.

"Волонтеры - это душа любого крупного спортивного мероприятия, - сказал генеральный директор оргкомитета чемпионата мира по волейболу Роман Станиславов. - На чемпионате мира команда волонтеров станет 25-й командой турнира. Основная миссия волонтеров - создавать дружественную и гостеприимную атмосферу во время проведения соревнований. Волонтерское движение в России имеет огромный опыт организации массовых спортивных мероприятий. Волонтеры чемпионата мира будут готовы оказать помощь всем гостям, болельщикам и участникам турнира".

Для проведения мероприятий чемпионата мира потребуется привлечение более 3 500 волонтеров по 18 функциональным направлениям. Ключевым этапом подготовки волонтеров к чемпионату является общее обучение, которое начнется в июне-июле 2022 года. Функциональное и объектовое обучение стартует в августе.

Все волонтеры будут застрахованы начиная с первого дня смены. Также предусмотрено питание во время смен на спортивных объектах, а для некоторых категорий волонтеров, иностранных и иногородних, - проживание. Заявки от кандидатов в волонтеры принимаются в специальном разделе на сайте оргкомитета - volley2022.ru/volunteers.

Чемпионат мира по волейболу пройдет с 26 августа по 11 сентября в 10 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове, Красноярске. Формат турнира предусматривает два групповых этапа и "Финал шести" в Москве.