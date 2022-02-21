Более 500 волонтеров привлекут к помощи на чемпионате мира по волейболу в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Волонтерский центр Уральского федерального университета (УрФУ) привлечет более 500 добровольцев к помощи на мужском чемпионате мира по волейболу 2022 года в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

Волонтерская программа стартовала 21 февраля.

"Волонтерский центр УрФУ "Волонтеры Урала" стал региональным оператором волонтерской программы, - сказали в пресс-службе. - Всего в Екатеринбурге силами нашего волонтерского центра планируется привлечь более 500 добровольцев, в том числе 321 волонтер для реализации федеральной программы, еще 192 человека войдут в число волонтеров города-организатора".

Подать заявку может любой желающий. В команду волонтеров войдут в том числе студенты УрФУ.

Чемпионат мира по волейболу пройдет с 26 августа по 11 сентября в 10 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове, Красноярске. Формат турнира предусматривает два групповых этапа и "Финал шести" в Москве.