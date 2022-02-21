Ключевые элементы логотипа остаются прежними: ромб и красно-белые цвета как определяющая визуальная черта клуба, а также буква "С". "Спартак" изменил дизайн этой буквы и футбольного мяча.

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" представил обновленный логотип в год своего 100-летия. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

"Сегодня люди потребляют информацию через смартфоны, "живут" в них, поэтому критически важно, чтобы эмблема отвечала требованиям современного цифрового мира: хорошо работала на физических носителях и читалась даже на самых маленьких экранах, а также была технологичной и простой в производстве. Осознавая все эти факторы, клуб попросил освежить логотип в соответствии с трендами спортивного дизайна", - пояснил автор проекта и арт-директор студии спортивного дизайна Quberten Андрей Горбунов.

Новый логотип будет появляться на всех поверхностях клуба. В сезоне-2023/24 он займет свое место и на игровой форме. При этом с апреля 2022 года и до конца сезона-2022/23 на форме будет представлен специальный юбилейный логотип, презентация которого состоится ближе к дате столетия клуба - 18 апреля.

"Новая эмблема символизирует обновление бренда в целом. Теперь миссия и ключевые ценности, которые несет наш клуб, отражены в слогане: "Спартак" - здесь каждый важен". Миссия "Спартака" - вдохновлять и обогащать жизнь своих болельщиков зрелищным футболом, давать им чувство причастности и свободу самовыражения", - говорится в заявлении пресс-службы "Спартака".

"Спартак" является самым титулованным клубом России, красно-белые десять раз выигрывали чемпионат России. 12 раз клуб становился победителем чемпионатов СССР. Также "Спартак" десять раз выигрывал Кубок СССР и три раза - Кубок России.