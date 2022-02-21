Самолет с российскими олимпийцами с четырехчасовой задержкой вылетел из Пекина в Москву

ПЕКИН, 21 февраля. /ТАСС/. Самолет с российскими спортсменами, участвовавшими в зимних Олимпийских играх, вылетел из Пекина в Москву с четырехчасовой задержкой.

Ожидается, что самолет приземлится в Москве около 19:00 мск. После прилета спортсменов ждет торжественная встреча на "ВТБ-Арене", позже на Красной площади на ГУМ-катке состоится чествование российских фигуристов.

На борту, в частности, находятся члены хоккейной сборной, завоевавшей в воскресенье серебряные медали, фигуристы, трехкратный олимпийский чемпион Пекина в лыжных гонках, знаменосец сборной России на церемонии закрытия Александр Большунов.

Российская команда завоевала в Пекине 32 медали (шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых) и заняла девятое место в медальном зачете. Победителем стала сборная Норвегии, завоевавшая 16 золотых, восемь серебряных, 13 бронзовых медалей. Второе место заняла команда Германии (12-10-5), третье - сборная Китая (9-4-2). По общему количеству наград первыми стали норвежцы (37), вторыми - россияне (32), третьими - немцы (27).