Хлызова: российские паралимпийцы надеются на встречу с Путиным после Игр в Пекине

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российские паралимпийцы надеются на личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным после завершения Паралимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом заявила член паралимпийской команды по лыжным гонкам, трехкратная чемпионка мира Вера Хлызова.

В понедельник Путин провел онлайн-встречу с паралимпийцами перед стартом Игр-2022 в Пекине.

"После каждой Паралимпиады вы традиционно встречаетесь с победителями и призерами, торжественно вручаете им государственные награды за особые достижения. Мы очень надеемся на эту встречу! Хоть без флага и гимна, но наша команда сделает все возможное, чтобы отстоять честь и достоинство нашей страны на Паралимпийских играх в Пекине. Мы вас не подведем!" - сказала Хлызова.

"От лица нашей команды хотим поблагодарить вас за эту встречу, мы ей очень рады, - продолжила она. - Для нас эта встреча - не только сильная мотивация, но и огромная ответственность перед вами и теми, кто помогает нам готовиться к самым важным для нас соревнованиям - Паралимпийским играм".

Также лыжница поблагодарила главу государства за внимание к людям с ограниченными возможностями здоровья. "В нашей стране сделано очень много для того, чтобы люди, имеющие инвалидность, могли активно заниматься спортом. Решается вопрос о создании безбарьерной среды на спортивных объектах. Хотелось бы, чтобы во всех регионах страны создавалось больше баз для спортсменов высокого класса", - отметила спортсменка.

Паралимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта.