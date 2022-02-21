Калининград подготовит к чемпионату мира по волейболу более 600 волонтеров

КАЛИНИНГРАД, 21 февраля. /ТАСС/. Более 600 волонтеров привлекут в Калининграде к помощи в проведении игр чемпионата мира по волейболу 2022 года. Официальным оператором волонтерской программы чемпионата в регионе стал Калининградский добровольческий центр, сообщил ТАСС представитель центра.

"Калининградский областной центр развития добровольчества стал официальным волонтерским центром чемпионата и будет курировать подготовку волонтеров. Калининград привлекает 323 волонтера оргкомитета чемпионата и более чем 320 городских волонтеров", - рассказали в центре.

Волонтеры оргкомитета в возрасте от 18 лет будут помогать непосредственно на площадке проведения игр, ими могут стать как жители региона, так и других городов страны. Городские волонтеры в возрасте от 14 лет будут работать с болельщиками - это туристская служба, медиасопровождение, транспорт, сервисы для зрителей. Они будут работать во всем городе, уточнил собеседник агентства.

Центр планирует презентации волонтерской программы в учебных заведениях города, первые прошли в понедельник на площадке Западного филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ в Калининграде и городской гимназии номер 40, они будут продолжены на других площадках. Уже поступили первые заявки от желающих принять участие в волонтерской программе, добавил представитель регионального добровольческого центра.

Чемпионат мира по волейболу пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года в 10 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове, Красноярске. Калининград примет шесть игр второго этапа: матчи состоятся с 2 по 4 сентября на главной арене Дворца спорта "Янтарный".