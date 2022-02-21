Сборная Великобритании по баскетболу отказалась провести матч отбора к Кубку мира в Минске

ТАСС, 21 февраля. Сборная Великобритании по баскетболу отказалась лететь в Минск на матч отбора к Кубку мира 2023 года против команды Белоруссии, объяснив это нестабильной военно-политической обстановкой в регионе. Об этом сообщает пресс-служба британской сборной.

"Учитывая новостные сообщения о растущей напряженности в регионе и оценивая риски для игроков и персонала, Британская федерация баскетбола приняла решение, что безопасность команды является единственным приоритетом. Мы ждем сообщений от Международной федерации баскетбола и надеемся, что сможем сыграть в другом месте или в другой день", - заявил исполняющий обязанности председателя Британской федерации баскетбола Тони Миникьелло.

Встреча между командами Белоруссии и Великобритании была запланирована на 25 февраля.

Сборные Белоруссии и Великобритании выступают в группе B отборочного этапа Кубка мира вместе с командами Греции и Турции. После двух туров все команды группы одержали по одной победе при одном поражении. 28 февраля белорусы и британцы должны встретиться в Ньюкасле.