Камельзон: хорошо заметно, что теннисист Рублев возвращается на прежний уровень

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев находит свою игру и возвращается на прежний уровень. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Владимир Камельзон.

"Хорошо заметно, что он возвращается на прежний уровень. У меня есть все данные по нему, но я по результату вижу, что он находит свою игру, и еще сейчас прибавит. Те результаты, к которым мы привыкли, нас уже особо не волнуют, пора уже двигаться вперед. У него хорошее начало сезона, и я думаю, Рублев может продвинуться дальше в своих результатах, я очень на это надеюсь", - сказал Камельзон.

20 февраля Рублев выиграл турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Марселе, а за неделю до этого он вышел в полуфинал в Роттердаме.

Рублеву 24 года, он располагается на седьмой строчке мирового рейтинга, россиянин выиграл девять титулов под эгидой ATP. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой. На турнирах Большого шлема Рублев не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году в составе сборной России он стал победителем Кубка Дэвиса и Кубка ATP.