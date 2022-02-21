Самолет с российскими олимпийцами приземлился в Москве

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Самолет с российскими спортсменами, участвовавшими в зимних Олимпийских играх в Пекине, приземлился в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Спортсмены прибыли в Шереметьево прямым рейсом из Пекина. Самолет вылетел в столицу России с четырехчасовой задержкой.

В частности, в Москву прибыли члены мужской хоккейной сборной, завоевавшей в воскресенье серебряные медали, фигуристы, а также трехкратный олимпийский чемпион Игр в Пекине в лыжных гонках, знаменосец сборной России на церемонии закрытия Александр Большунов.

После прилета спортсменов ждет торжественная встреча на "ВТБ-Арене".

Российская команда завоевала в Пекине 32 медали (шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых) и заняла девятое место в медальном зачете. Победителем стала сборная Норвегии, завоевавшая 16 золотых, восемь серебряных, 13 бронзовых медалей. Второе место заняла команда Германии (12-10-5), третье - сборная Китая (9-4-2). По общему количеству наград первыми стали норвежцы (37), вторыми - россияне (32), третьими - немцы (27).