Шипов заявил, что Непомнящий остается одним из сильнейших шахматистов мира

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий отлично начал турнир серии "Тур чемпионов" и показал, что остается одним из сильнейших шахматистов мира. Такое мнение ТАСС высказал гроссмейстер Сергей Шипов.

"Я рад тому, что Ян Непомнящий хорошо стартовал на турнире и остается одним из сильнейших спортсменов мира. Знаете, так много развелось людей, которые стали с грязью мешать, но так вести себя нельзя по отношению к лидеру сборной, который заслуживает уважения и права на ошибку тоже. Спортсмен может промахиваться, как биатлонист Латыпов на последнем стрельбище. Для Яна матч за мировую шахматную корону против Магнуса Карлсена был горьким уроком, а пока он просто вырубает этот турнир, сейчас лидирует, и здесь обыграл Карлсена", - сказал Шипов.

"Магнуса лихорадит. Это последствия коронавируса, любая болезнь - это удар по самочувствию, приводит к недостатку выносливости, утомляемости, и видно, что чемпион мира пока не в порядке. Но это не умаляет наших эмоций от того, что Ян его обыграл, как и наша молодая надежда Андрей Есипенко. В любом состоянии Карлсен есть Карлсен", - добавил собеседник агентства.

Непомнящий после восьми туров возглавляет турнирную таблицу, набрав 19 очков. Вторым идет китаец Дин Лижень (15), тройку лидеров замыкает канадец Эрик Хансен (15). Другой россиянин Андрей Есипенко (14) занимает четвертое место, за ним следует чемпион мира Магнус Карлсен (13).

Турнир завершится 26 февраля.