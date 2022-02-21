Шипов на примере игры Костенюк объяснил разницу между мужскими и женскими шахматами

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российская шахматистка Александра Костенюк не может никого обыграть на мужском турнире серии "Тур чемпионов", потому что у мужчин лучше развита техника защиты. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

Костенюк после восьми туров занимает последнее, 16-е место в турнире, не набрав ни одного очка. Лидирует россиянин Ян Непомнящий (19), второе место занимает китаец Дин Лижень (15), тройку лидеров замыкает канадец Эрик Хансен (14).

"Выяснилось, что по уровню игры Костенюк не готова сражаться с сильнейшими гроссмейстерами мира. Дело тут заключается в психологии и адаптации: Александра по своей натуре остроатакующая шахматистка и всегда борется за инициативу, и в женских шахматах такой подход имеет смысл, потому что техника защиты у женщин заметно слабее, чем у мужчин. В мужских шахматах все совсем не так, мужчины защищаются лучше, хладнокровнее, и поэтому все попытки Александры натыкаются на холодную качественную работу со стороны соперников, и поэтому она проиграла восемь партий из восьми, и это, конечно, катастрофа", - сказал Шипов.

"Я думаю, надо ее спасать, это большой удар по психике, по организму, и она уже наверняка не рада тому, что включилась в этот турнир. Я не знаю, как ее спасти, нельзя же опубликовать участникам турнира такое воззвание с посылом сжалиться, не бить девушку. Участники подобных турниров вычисляют жертв и стараются с ними играть особенно жестко. Александре могу пожелать только держаться", - добавил гроссмейстер.

Турнир завершится 26 февраля.