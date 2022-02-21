Поздняков заявил, что будет проведен анализ возможностей улучшения результатов на Играх

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) проведет глубокий анализ возможностей улучшения показателей российских спортсменов на Олимпийских играх. Об этом заявил президент ОКР Станислав Поздняков в эфире телеканала "Россия-24".

На Олимпиаде в Пекине россияне завоевали 32 награды - шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Российские спортсмены обновили национальный рекорд по количеству завоеванных на Олимпиадах медалей. Ранее рекордным достижением россиян были 29 медалей на Играх в Сочи (11-9-9), а лучшим достижением сборной СССР является 29 медалей на Олимпиаде 1988 года в Калгари (11-9-9).

"Мы очень рады, что вернулись с новым рекордом наград, нас это будет мотивировать на следующих Играх, - сказал Поздняков. - Проведем глубокий анализ, где можем улучшить показатели, в первую очередь, дисциплины, где нет наград. Почти у всей команды, кроме лыжной, есть куда стремиться".

Олимпийские игры проходили с 4 по 20 февраля.