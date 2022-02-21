Определен состав российских биатлонисток на заключительные этапы Кубка мира и Кубка IBU

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Кристина Резцова и Наталья Гербулова представят сборную России на заключительных этапах Кубка мира. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

В женскую команду, помимо Резцовой и Гербуловой, вошли Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Виктория Сливко. Ранее старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский сообщил ТАСС, что на заключительных этапах выступят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Максим Цветков, Даниил Серохвостов и Антон Бабиков.

На этапы Кубка IBU в состав мужской команды вошли Александр Поварницын, Василий Томшин, Ильназ Мухамедзянов, Михаил Первушин, Михаил Бурундуков, Кирилл Бажин, в состав женской - Евгения Буртасова, Лариса Куклина, Анастасия Гореева, Екатерина Носкова, Полина Плюснина, Алина Кудисова.

Восьмой этап Кубка мира пройдет с 3 по 6 марта в финском Контиолахти, девятый этап - с 10 по 13 марта в эстонском Отепя, десятый и заключительный - с 17 по 20 марта в норвежском Холменколлене.

Седьмой этап Кубка IBU пройдет в швейцарском Ленцерхайде с 3 по 6 марта, восьмой этап, который станет последним в текущем сезоне, - в итальянском Риднау с 10 по 13 марта.