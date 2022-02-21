Сноубордист Уайлд заявил, что не собирается переходить на тренерскую работу

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион 2014 года, бронзовый призер Игр в Пекине в параллельном гигантском слаломе сноубордист Виктор Уайлд не планирует работать тренером. Об этом он рассказал журналистам.

Ранее президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров заявил ТАСС, что предложит Уайлду стать тренером по борд-кроссу.

"Спасибо, но сейчас я не хочу быть тренером, - сказал Уайлд. - Думаю, это была шутка. Я - спортсмен".

Уайлду 35 лет, он представляет Центр зимних видов спорта Московской области. На соревнованиях выступает за сборную России с 2012 года.