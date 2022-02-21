{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Ковальчук заявил, что позже примет решение о продолжении работы в сборной России по хоккею

Специалист работает генеральным менеджером национальной команды с осени 2021 года
Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук позже примет решение о продолжении работы в национальной команде. Об этом он сказал журналистам.

Сборная России по хоккею в финале Олимпиады в Пекине проиграла команде Финляндии со счетом 1:2.

"В целом мы все разочарованы очень, были другие цели, есть над чем работать. Тренерский штаб остается, команда Алексея Юрьевича [Жамнова] продолжит работать. По поводу меня - я приму решение позже", - сказал Ковальчук.

"Я сейчас не хочу никаких выводов делать, просто хочу сказать большое спасибо ребятам, которые проделали огромную работу. Если сравнивать то, как мы готовились к Олимпиаде 2018 года, сейчас были другие условия. Тогда у нас все равно были выходные, мы могли видеть семьи. Спасибо огромное Владиславу Александровичу [Третьяку, президенту Федерации хоккея России] за поддержку", - добавил он.

Ковальчук работает генеральным менеджером национальной команды с осени 2021 года.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Фигуристы Степанова и Букин заявили, что чувствовали поддержку болельщиков на Олимпиаде
На Играх в Пекине российский дуэт занял шестое место в танцах на льду
Фигуристы Степанова и Букин заявили, что чувствовали поддержку болельщиков на Олимпиаде
Читать полностью