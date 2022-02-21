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Олимпиада-2022 в Пекине

Кондратюк верит, что какой-либо фигурист сможет выполнить пятерной сальхов

На Олимпиаде в Пекине россиянин стал обладателем золотой медали командного турнира
Марк Кондратюк Сергей Бобылев/ТАСС
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Марк Кондратюк
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Марк Кондратюк верит в то, что кто-нибудь из спортсменов сможет исполнить пятерной сальхов. Об этом он рассказал журналистам.

"Эмоции радостные, рад стать частью мероприятия. Пятерной сальхов в моей Instagram? Этого никто не исполнял, просто хотелось попробовать. Я не знаю, получится ли, но верю, что кто-то его сделает. Падать было не больно", - заявил фигурист.

"Как провел дни после прилета? Спокойно провел время, гулял по Москве. Тяжеловато было находиться в Пекине столько времени, захотелось погулять по Москве. Бывало, что узнавали, в том числе фотографировались", - добавил Кондратюк.

Кондратюк вернулся в Москву после выступления на Олимпиаде 16 февраля. В понедельник на "ВТБ-Арене" проходит чествование олимпийцев.

Сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Камила Валиева, Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. В соревнованиях одиночников Кондратюк стал 15-м.

Теги
Олимпиада-2022 в ПекинеКондратюк, Марк Валерьевич
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