Фигуристы Степанова и Букин заявили, что чувствовали поддержку болельщиков на Олимпиаде

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, чувствовали поддержку болельщиков со всего мира во время Олимпиады в Пекине. Об этом они сообщили журналистам.

"Наверное, удалось отойти от Олимпиады. Мы вернулись чуть раньше, так что уже пришло осознание, мы очень рады, что там участвовали. Думаю, что поддержка была со всего мира. Мы, безусловно, ее чувствовали, безумно рады, гордимся, что так нас встречают", - сказала Степанова.

"Рады, что выступили там, и получили этот опыт, и наконец-то появились на Олимпиаде", - добавила она.

Степанова и Букин вернулись в Москву 16 февраля. Олимпийские игры в Пекине стали дебютными для фигуристов, они заняли шестое место в танцах на льду. Дуэт не смог выступить на Олимпиаде 2018 года из-за недопуска от Международного олимпийского комитета.