Олимпийцы с "золотого рейса" присоединились к торжеству на "ВТБ-Арене"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российские олимпийцы, вернувшиеся в понедельник из Пекина, прибыли на торжественную встречу сборной России, которая началась в Москве на "ВТБ-Арене". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В частности, в столицу прибыли члены мужской хоккейной сборной, завоевавшей серебряные медали, фигуристы, а также трехкратный олимпийский чемпион Игр в Пекине в лыжных гонках, знаменосец сборной России на церемонии закрытия Александр Большунов. Мероприятие началось позже изначально запланированного времени из-за того, что вылет рейса был задержан на четыре часа.

Как сообщили ТАСС организаторы мероприятия, на встречу прибыли 63 олимпийца. В общей сложности на Играх в Пекине выступили 214 спортсменов.

Российская команда завоевала в Пекине 32 медали (шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых) и заняла второе место по общему количеству наград, уступив только норвежцам (37). Победителем медального зачета стала сборная Норвегии, завоевавшая 16 золотых, восемь серебряных, 13 бронзовых медалей, сборная России заняла девятое место. Второе место заняла команда Германии (12-10-5), третье - сборная Китая (9-4-2).

Россияне установили национальный рекорд по количеству завоеванных медалей (32) на одной зимней Олимпиаде. Ранее рекордным достижением российских олимпийцев были 29 медалей на Играх в Сочи (11-9-9). Лучшим достижением сборной СССР были 29 медалей на Олимпиаде 1988 года в Калгари (11-9-9).