Левитин надеется, что на Олимпиаде-2026 сборная России превзойдет свой рекорд по медалям

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Сборная России на Олимпиаде 2026 года установит новый национальный рекорд по числу завоеванных медалей на зимних Играх. Такое мнение высказал помощник президента РФ Игорь Левитин на торжественной встрече сборной России, которая проходит в Москве на "ВТБ-Арене".

Российская команда завоевала в Пекине 32 медали (шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых). Россияне установили национальный рекорд по количеству завоеванных медалей на одной зимней Олимпиаде.

"Когда начинались соревнования, у нас было 6 утра, сейчас на Дальнем Востоке нас смотрят болельщики, давайте их поприветствуем и тех ребят, которые болели, как мы здесь, в Москве. Зимний спорт в России развивается. Давайте поблагодарим тех, кто готовил этих спортсменов. Я надеюсь, что в 2026 году мы рекорд превзойдем", - сказал Левитин.

Следующая зимняя Олимпиада состоится в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо в 2026 году.