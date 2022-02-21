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Олимпиада-2022 в Пекине

Большунов заявил, что не считает себя "королем лыж"

По словам трехкратного олимпийского чемпиона, он не любит, когда его так называют

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Россиянин Александр Большунов не считает себя "королем лыж". Об этом спортсмен рассказал журналистам.

В понедельник на "ВТБ-Арене" проходит чествование олимпийцев.

"Тяжела ли лыжная корона? Как видите, ее нет. Называют "королем лыж" - хорошо, но для себя я не король и не люблю, когда меня так называют. Когда я зарабатываю медали, я их сразу прячу - начинается новый цикл подготовки к новым достижениям, новым медалям. Все, что было - прошло", - сказал Большунов.

"Планы на ближайшее время? Отдохнуть не получится, потому что сейчас будет много мероприятий. Их нужно сделать за короткий промежуток времени - через четыре дня уже этап Кубка мира. Я там выступаю, без вариантов!" - добавил спортсмен.

Большунову 25 лет, на Олимпиаде в Пекине спортсмен завоевал три золотые медали (в скиатлоне, эстафете и масс-старте), а также серебро в гонке на 15 км с раздельным стартом и бронзу в командном спринте.

Олимпийские игры в Пекине прошли с 4 по 20 февраля.

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Большунов, Александр АлександровичОлимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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