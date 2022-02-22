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НХЛ

Голевая передача Свечникова помогла "Каролине" обыграть "Филадельфию" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:3
Нападающий "Каролины" Андрей Свечников и защитник "Филадельфии" Расмус Ристолайнен AP Photo/Matt Slocum
Описание
Нападающий "Каролины" Андрей Свечников и защитник "Филадельфии" Расмус Ристолайнен
© AP Photo/Matt Slocum

ТАСС, 22 февраля. "Каролина" в гостях со счетом 4:3 в овертайме обыграла "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Нино Нидеррайтер (21-я минута), Теуво Терявяйнен (33), Винсент Трочек (48), Бретт Пеше (65). У "Филадельфии" отличились Джеральд Мэйхью (21), Патрик Браун (46), Оскар Линдблом (56).

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников отметился голевой передачей, которая стала для него 26-й в текущем сезоне. Россиянин провел 47 игр, в которых также забросил 22 шайбы. Голевой передачей отметился и выступающий за "Филадельфию" российский защитник Иван Проворов, набравший в текущем регулярном чемпионате 19-е очко (5 голов + 14 передач).

"Каролина" возглавляет Столичный дивизион, после 50 матчей команда набрала 74 очка. "Филадельфия" идет на седьмом месте с 40 очками после 50 игр. В следующем матче "Каролина" встретится на своем льду с "Коламбусом" 26 февраля. "Филадельфия" следующую игру проведет дома против "Сент-Луиса" 23 февраля.

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