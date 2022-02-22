Тренер Нурмагомедова заявил, что боец до сих пор находится на пике формы

ТАСС, 22 февраля. Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов по-прежнему находится на пике формы и превосходит всех на тренировках в зале. Об этом заявил тренер спортсмена Хавьер Мендес, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Он все еще очень атлетичен, в грэпплинге он побеждает всех ребят в зале, на последней тренировке по грэпплингу он просто размазал всех, - сказал Мендес. - Единственное отличие от его последнего тренировочного лагеря - он стал гораздо-гораздо крупнее. Сейчас он набрал мышц, стал очень мускулистым и крупным. Он не в боевой форме, если мы говорим о весе, но он точно в состоянии провести бой. Он спокойно может подраться, не забывайте, что сейчас все еще его пик".

Нурмагомедову 33 года, он владел титулом чемпиона UFC в легком весе в 2018-2020 годах. В октябре 2020 года после боя против американца Джастина Гэтжи он объявил о завершении карьеры. На счету россиянина 29 побед и ни одного поражения.