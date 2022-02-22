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ММА

Тренер Нурмагомедова заявил, что боец до сих пор находится на пике формы

По словам Хавьера Мендеса, Хабиб превосходит всех на тренировках

ТАСС, 22 февраля. Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов по-прежнему находится на пике формы и превосходит всех на тренировках в зале. Об этом заявил тренер спортсмена Хавьер Мендес, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Он все еще очень атлетичен, в грэпплинге он побеждает всех ребят в зале, на последней тренировке по грэпплингу он просто размазал всех, - сказал Мендес. - Единственное отличие от его последнего тренировочного лагеря - он стал гораздо-гораздо крупнее. Сейчас он набрал мышц, стал очень мускулистым и крупным. Он не в боевой форме, если мы говорим о весе, но он точно в состоянии провести бой. Он спокойно может подраться, не забывайте, что сейчас все еще его пик".

Нурмагомедову 33 года, он владел титулом чемпиона UFC в легком весе в 2018-2020 годах. В октябре 2020 года после боя против американца Джастина Гэтжи он объявил о завершении карьеры. На счету россиянина 29 побед и ни одного поражения.

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