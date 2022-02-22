"Аякс" выплатит около €8 млн семье футболиста Нури, который пережил остановку сердца

ТАСС, 22 февраля. Нидерландский футбольный клуб "Аякс" выплатит €7,85 млн семье бывшего футболиста команды Абдельхака Нури, у которого случилась остановка сердца в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Судебное разбирательство семьи игрока с клубом завершилось заключением мирного соглашения. "Хорошо, что достигнуто мирное соглашение, так что мы можем его заключить, - сказал генеральный директор "Аякса" Эдвин ван дер Сар. - Мы все понимаем, что страдания Абдельхака и его близких еще не закончились. Ситуация остается очень печальной, то же самое мы чувствуем и здесь, в "Аяксе".

"Мы очень ценим то, как семья день и ночь заботится об Абдельхаке с большой любовью и вниманием. Когда я приезжаю к нему, семья всегда встречает меня с распростертыми объятиями. Это также относится и к другим коллегам по "Аяксу", и мы очень ценим это. Связь между "Аяксом" и семьей Нури останется навсегда", - добавил он.

В июле 2017 года в товарищеском матче с германским "Вердером" Нури потерял сознание и был экстренно доставлен в больницу. Позднее он был введен в состояние искусственной комы, у игрока были диагностированы серьезные нарушения работы головного мозга. Позже "Аякс" подтвердил, что оказанная медицинская помощь Нури на поле была недостаточной и признал ответственность за последствия.

В марте 2020 года брат футболиста Абдеррахим сообщил, что Нури вышел из комы, он реагирует на окружение, но все еще прикован к постели.

За основной состав "Аякса" Нури провел 15 матчей, в которых забил один мяч и отдал три голевые передачи.