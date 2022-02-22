Призовой фонд лыжного марафона "Европа-Азия" на Урале составит более 1,2 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Призовой фонд лыжного марафона "Европа-Азия" в 2022 году составит более 1,2 млн рублей. Об этом на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС сообщил директор марафона Дмитрий Чукреев.

"Призовой фонд у нас уже сформирован, это более 1,2 млн рублей, - сказал Чукреев. - Абсолютный победитель получит денежный приз. Призеры и победители также получат продукцию известных брендов, это спортивная экипировка".

"На сегодняшний день зарегистрировалось порядка 700 участников, это и мужчины, и женщины, - продолжил он. - Марафонская дистанция, там 400 слотов, почти вся закрыта. На марафон заявились 380 человек. Это не только жители Свердловской области и география нашей страны, но и большая делегация из Казахстана, также из Финляндии планируют участвовать спортсмены". Одним из участников станет чемпион России Никита Ступак, муж олимпийской чемпионки 2022 года Юлии Ступак.

Лыжный марафон состоится 27 февраля на территории базы отдыха "Хрустальная", в 15 км от Первоуральска. Забеги пройдут на четырех дистанциях - 15 км, 35 км и 50 км, а также на детской - 2 км. Лыжные трассы уже подготовлены. Также организаторы разработали культурную программу.

"Этот международный лыжный марафон с богатой историей, в первую очередь все-таки не про профессиональных спортсменов, не про тех, кто будет бороться за эти замечательные призы, а про тысячи любителей, которые выходят на старт именно за эмоциями, - сказал бронзовый призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Иван Алыпов. - Очень здорово, что организаторы данного марафона озабочены как раз именно дополнительной инфраструктурой и активностями, которые люди могут получать в рамках этого праздника".

Лыжный марафон "Европа-Азия" проходит с 1984 года.