Украинского хоккеиста Денискина отстранили на год за расизм

ТАСС, 22 февраля. Международная федерация хоккея (IIHF) на год дисквалифицировала нападающего украинского клуба "Кременчуг" Андрея Денискина, показавшего расистский жест темнокожему игроку "Донбасса" Джалену Смереку в матче чемпионата страны. Об этом сообщает пресс-служба IIHF.

"Расистским жестам, комментариям или действиям абсолютно нет места в хоккее или где бы то ни было, - сказал президент IIHF Люк Тардиф. - Действия Денискина совершенно неприемлемы и недопустимы. Хотя он уже отбыл свою дисквалификацию на 13 игр, мы приняли решение об еще одном отстранении".

Денискин на один год отстранен от участия во всех соревнованиях под эгидой IIHF и в международных турнирах, в том числе выставочных и товарищеских матчах или матчах аналогичного характера с другой национальной ассоциацией - членом IIHF.

26 сентября 2021 года в матче чемпионата Украины Денискин адресовал американскому защитнику "Донбасса" Смереку расистский жест, изобразив очистку банана. Хоккеист получил дисциплинарный штраф и был удален с площадки до конца игры. Впоследствии дисциплинарный комитет лиги назначил Денискину дисквалификацию на три матча, а также дополнительную дисквалификацию на десять игр.

Главный судья Федерации хоккея Украины Максим Урда признал, что дисквалификация на 13 игр была максимально возможной по действующим правилам, но указал, что это необходимо изменить и разрешить более суровое наказание за такие инциденты. IIHF решила, что будет работать с украинской федерацией, чтобы внести изменения в их правила с целью вынесения более жестких санкций.

Во время слушаний Денискин признал, что его действия были неправильными, и заявил, что приносил извинения лично Смереку и неоднократно в ходе дисциплинарных процессов. Денискин подчеркнул, что как только игра закончилась, он пошел в раздевалку "Донбасса" и извинился перед Смереком, они пожали друг другу руки.