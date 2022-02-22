Отборочный матч Кубка мира по баскетболу между сборными Украины и Испании перенесен

ТАСС, 22 февраля. Матч отборочного турнира Кубка мира по баскетболу между сборными Украины и Испании, который должен был пройти в Киеве, перенесен. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации баскетбола (FIBA).

Матч сборных Украины и Испании должен был пройти 27 февраля. Решение о переносе игры принято из-за нестабильной военно-политической обстановки в регионе. Планируется, что новая дата встречи будет назначена на июнь или июль 2022 года. Первый матч команды проведут по плану 24 февраля в испанской Кордове.

Сборные Украины и Испании выступают в группе G отборочного этапа Кубка мира вместе с командами Грузии и Северной Македонии. Лидируют в турнирной таблице квартета испанцы (4 очка), далее идут грузины (3), украинцы (3) и северомакедонцы (2).