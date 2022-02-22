В ближайшее время планируется выход нескольких фильмов о самбо

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Всероссийская федерация самбо продолжит популяризировать вид спорта с помощью фильмов, выход которых состоится в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

Во вторник на "Аллее славы" в "Лужниках" состоялось торжественное открытие стелы в честь основателей самбо Виктора Спиридонова, Василия Ощепкова и Анатолия Харлампиева.

"Стараемся это делать (популяризировать самбо среди молодежи - прим. ТАСС), планируется много фильмов. Надеюсь, в ближайшее время что-то выйдет обязательно", - сказал Елисеев.

Президент Всероссийской федерации самбо отметил, что о турнире в память умершего в начале февраля заслуженного тренера СССР Давида Рудмана пока не думали.